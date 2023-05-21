مصرع شخصين أسفل عجلات القطار في واقعتين متفرقتين بالمنيا.. اعرف التفاصيل

لقى شخصان مصرعهما أحدهما صدمه قطار، والآخر سقط أسفل عجلات القطار وذلك فى مركزى المنيا، ومغاغة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد مصرع شخصين، مجهولين الهوية، أحدهما صدمه القطار بمزلقان الاخصاص بمدينة المنيا، والثانى سقط من أحد عربات القطار أمام واحة النخيل شمال مدينة مغاغة، فى المنيا.

انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل الضحيتين إلى مستشفى المنيا العام، ومستشفى مغاغة المركزى، تحت تصرف النيابة العامة.

كما تقلت الأجهزة الأمنية أيضا إخطارا من عمليات النجدة، يفيد مصرع طفل غرقا بترعة حافظ التابعة منشية دعبس بمركز ابوقرقاص.

انتقل فريق الإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين مصرع طفل يبلغ من العمر 6سنوات "، مقيم بمركز ابوقرقاص.

تم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى ابوقرقاص المركزى تحت تصرف النيابة العامة.