اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 مايو 2023 04:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير عام الزراعة بالشرقية: حصاد 361 ألف فدان من المساحات المنزرعة بالقمح

الأحد، 21 مايو 2023 04:00 ص
مدير عام الزراعة بالشرقية: حصاد 361 ألف فدان من المساحات المنزرعة بالقمح حصاد القمح
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام الزراعة بالشرقية، لـ"اليوم السابع" إنه تم حصاد 361 ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام التي تبلغ 380 ألف فدان، منهم 38 ألف علي المصاطب و57 ألف بالسطارات بتقاوي منتقاه تتميز بالانتاجية العالية التي تصل إلي 24 أردبا في الفدان، بالإضافة إلي مقاومتها للأمراض الفطريه والاصداء بأنواعها الثلاثة، هذا علاوة علي ملاءمتها للظروف الجوية، منوها أنه تم توريد 350 ألف طن للصوامع والشون، حيث تم اعداد 59 صومعة وشونة اسفلتية وتطهيرها وتبخيرها لاستقبال الاقماح من المزارعين.

وأضاف أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة فى جمهورية مصر العربية وتحصل المحافظة على المركز الأول فى توريد المحصول على محافظات مصر ولذا وجب علينا أن نقوم بحصاده باستخدام آلات حديثة تحافظ على المحصول من الإهدار والتلف ويهتم به عدد كبير من الفلاحين بالمحافظة، فهو المصدر الرئيسي لرغيف الخبز، ويتميز قمح الشرقية بجودته العالية بسبب نوع التربة الطينية التى تتميز بها أراضي الشرقية وتتركز زراعته فى جميع مراكز المحافظة لكون القمح محصول مجزى وزراعته سهلة بالنسبة للفلاح ويكون سندا له فى المعيشة.

وأشار مدير عام الزراعة، إلى أنه تم إطلاق حملات منذ بداية موسم الحصاد لتوعية الفلاحين والمزارعين بكيفية اتباع أساليب الحصاد والتى توفر لهم الحماية والأمان، وكذلك الطرق السليمة التى تقلل من فرص حدوث فاقد فى المحصول.
 

 

حصاد القمح

موسم حصاد القمح

زراعة الشرقية

القمح

غيطان الشرقية



الموضوعات المتعلقة

اليوم السابع: الرئيس السيسى يعطى إشارة الانطلاق لموسم حصاد القمح بشرق العوينات

الأحد، 14 مايو 2023 07:00 م

أخبار مصر.. الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح بشرق العوينات

الأحد، 14 مايو 2023 01:00 م

الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح: عملنا المشوار الأصعب.. ووفرنا فرص عمل لمليون فدان شرق العوينات وتوشكى بحجم 3 محافظات ونراعى نظم الرى الحديثة.. وإنتاج مليون طن قمح من توشكى والعوينات يوفر 400 مليون دولار

الأحد، 14 مايو 2023 12:57 م

بدء فعاليات افتتاح موسم حصاد القمح بحضور الرئيس السيسي

الأحد، 14 مايو 2023 11:23 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة