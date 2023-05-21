مدير عام الزراعة بالشرقية: حصاد 361 ألف فدان من المساحات المنزرعة بالقمح

الشرقية - فتحية الديب

قال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام الزراعة بالشرقية، لـ"اليوم السابع" إنه تم حصاد 361 ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام التي تبلغ 380 ألف فدان، منهم 38 ألف علي المصاطب و57 ألف بالسطارات بتقاوي منتقاه تتميز بالانتاجية العالية التي تصل إلي 24 أردبا في الفدان، بالإضافة إلي مقاومتها للأمراض الفطريه والاصداء بأنواعها الثلاثة، هذا علاوة علي ملاءمتها للظروف الجوية، منوها أنه تم توريد 350 ألف طن للصوامع والشون، حيث تم اعداد 59 صومعة وشونة اسفلتية وتطهيرها وتبخيرها لاستقبال الاقماح من المزارعين.

وأضاف أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة فى جمهورية مصر العربية وتحصل المحافظة على المركز الأول فى توريد المحصول على محافظات مصر ولذا وجب علينا أن نقوم بحصاده باستخدام آلات حديثة تحافظ على المحصول من الإهدار والتلف ويهتم به عدد كبير من الفلاحين بالمحافظة، فهو المصدر الرئيسي لرغيف الخبز، ويتميز قمح الشرقية بجودته العالية بسبب نوع التربة الطينية التى تتميز بها أراضي الشرقية وتتركز زراعته فى جميع مراكز المحافظة لكون القمح محصول مجزى وزراعته سهلة بالنسبة للفلاح ويكون سندا له فى المعيشة.



وأشار مدير عام الزراعة، إلى أنه تم إطلاق حملات منذ بداية موسم الحصاد لتوعية الفلاحين والمزارعين بكيفية اتباع أساليب الحصاد والتى توفر لهم الحماية والأمان، وكذلك الطرق السليمة التى تقلل من فرص حدوث فاقد فى المحصول.

