محلل اقتصادي عمانى: نسعى للاستثمار فى مصر بشكل فردى وعبر تحالفات مشتركة

كتب أحمد جمعة

أكد الكاتب والمحلل والاقتصادي العماني خلفان الطوقي أن حجم التبادل التجاري بين مصر وعمان ارتفع عام 2022 بنسبة 65%، مشيرا إلى أن حجم الصادرات المصرية لسلطنة عمان شكلت 23% في مقابل 78% صادرات من السلطنة إلى مصر، مشيرا إلى العلاقات التاريخية بين البلدين التي تمتد في العصر الحديث لمدة خمسة عقود، مؤكدا أن مصر ستظل الوجهة المحببة إلى الشعب العماني.

ولفت الطوقي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن حجم التبادل التجاري وصل إلى 1.1 مليار دولار أمريكى، موضحا أن مصر وسلطنة عمان ستوقعان اتفاقات مشتركة تشمل عدة مجالات، مشيرا إلى أن عمان تسعى للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة سواء بشكل فردي أو من خلال تحالفات استثمارية مشتركة، موضحا أن العمالة المصرية الماهرة لها دور فاعل في عدة مجالات بسلطنة عمان خاصة في التعليم والصحة وبين وزارة الأوقاف العمانية والأزهر الشريف.

أكد وجود تنسيق وتكامل على مر السنين بين مصر وسلطنة عمان لتحقيق تكامل سياسي وأمني بين البلدين، موضحا أن الثقافة المصرية العربية الأصيلة لها دور بارز ونسعى لأن يكون هناك تعاون مع مصر بحكم الخبرة الكبيرة للدولة المصرية في قطاع الثقافة وخاصة فيما يتعلق بالاوبرا والمتاحف.

يبدأ سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق ، الأحد، زيارته الأولى إلى مصر والتى تستمر يومين، يستهلها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويرافق السلطان العماني خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى، يضم كلا من شهاب بن طارق آل سعيد نائبِ رئيس الوزراء لشؤون الدفاع و خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سُلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وسلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وحمد بن سعيد العوفي رئيس المكتــب الخـاص، وعبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، وقيس بن محمد اليــوســف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والسفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

ومن جانبه، أكد سفير سلطنة عمان مندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير عبدالله الرحبى، أكد سفير سلطنة عمان لدى القاهرة ؛ أن الزيارة المقررة للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان؛ بمثابة زيارة تاريخية لأنها الزيارة الأولى له لمصر منذ توليه السلطة فى يناير 2020، كما أنها تأتى عقب انعقاد القمة العربية فى جدة والتى شاركت فيها سلطنة عمان وكانت مشاركة فاعلة لترميم البيت العربى.