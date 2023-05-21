محافظ مطروح يتفقد إنشاء مدرستين للتعليم الأساسى بعدد 50 فصلا دراسيا.. صور

كتب-أحمد الزغبي

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، يرافقه العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح أعمال إنشاء مدرسة سما العلم للتعليم الأساسى، ومدرسة أجيال المستقبل الجديدتين واللتين يتم تنفيذهما على مساحة نحو 9 آلاف متر مربع من خلال فرع هيئة الابنية التعليمية بمطروح، وذلك بمنطقة الريفية خلف المنطقة الأزهرية بمدينة مرسى مطروح في إطار جهود المحافظة لإنشاء مزيد من المدارس وتخفيف الكثافات الحالية بعدد من المدارس داخل المدينة مع الاطمئنان على سير العمل، وسرعة التنفيذ دون عوائق.

وأوضح المهندس طارق عبد الله مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح ،أن أعمال إنشاء مدرسة سما العلم للتعليم الأساسى بعد 22 فصل،بمساحة إجمالية 4480 م 2، مبنى على مساحة 815 م 2 على 4 طوابق ،والمخطط لها مدة تنفيذ 8 أشهر ونصف بتكلفة نحو 14,5مليون جنيه.

وكذلك مدرسة أجيال المستقبل من مرحلة الحضانة الى الثانوى بعدد 28 فصلا على مساحة 4287 متر ،منها مساحة مبانى على 575 مترا على 4 طوابق ،والمخطط لها مدة تنفيذية خلال 8 أشهر ونصف بتكلفة إجمالية نحو 15,63 مليون جنيه.