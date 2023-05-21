اليوم السابع
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محافظ المنوفية: 5 آلاف جنيه دعم لفريق كرة القدم للصم والبكم بقويسنا

الأحد، 21 مايو 2023 12:08 م
محافظ المنوفية: 5 آلاف جنيه دعم لفريق كرة القدم للصم والبكم بقويسنا اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية صرف مبلغ 5 آلاف جنيه دعم مالى من المحافظة   لفريق كرة القدم للصم والبكم بمركز شباب مدينة قويسنا والمشترك فى مباريات الدورى الممتاز للموسم الرياضى 2022/2023  وذلك استجابة لمطلب الفريق لتوفير الاحتياجات الأساسية وسبل الانتقال  ،مؤكداً دعمه الكامل للفريق وحرصه على توفير سبل الرعاية للرياضين من أبناء المحافظة باعتبارهم أمل الغد وثروة مصر التي يجب علينا استثمارها.
 
وكلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص شكوى مواطنة بناحية مليج بشبين الكوم تتضرر من تعنت إحدى المدارس الخاصة ضد ابنتها مما يلحق الضرر بها، ووجه المحافظ مدير مديرية الزراعة باتخاذ اللازم تجاه شكوى مواطن بناحية بندر قويسنا والعرض عليه لاتخاذ اللازم ، كما وافق على طلب مواطن يلتمس إعارته للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون مراعاة لظروفه الاجتماعية الصعبة .
 
جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومي بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات .
 
 

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

لقاء المواطنين

ديوان عام محافظة المنوفية



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