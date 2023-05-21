محافظ الإسكندرية: نسبة تنفيذ أعمال رفع كفاءة شارع أبو سليمان 40%

الإسكندرية جاكلين منير

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بالتنسيق مع المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل. والإسراع في تنفيذ مشروع رصف شارع أحمد أبو سليمان بنطاق الحي شرق.

وشدد الشريف على بضرورة إنهاء الأعمال بأعلى كفاءة وبأسرع وقت ممكن، فضلاً عن تذليل أية عقبات تواجه أعمال الرصف، ليجد المواطنين تطوراً ملموساً، وتنتهي مشكلة الزحام بالمنطقة نظرا لكون شارع أحمد أبوسليمان يعد من أهم الشوارع بالمنطقة ويربط بين شارعين من أهم الشوارع الحيوية بالحي، ورصفه يساعد على إحداث انفراجة كبيرة في حركة المرور في جميع الطرق المؤدية للمنطقة وكذا تلبية لاحتياجات المواطنين؛ لافتا إلى أن نسبة تنفيذ أعمال الرصف بالشارع بلغت 40 % حتى الآن.

يذكر أن المحافظ قد أطلق إشارة البدء في تطوير الشارع نهاية مارس الماضي استجابة لمعاناة أهالي المنطقة والتي دامت لسنوات وتأخر تطويره بسبب عدم وجود كافة المرافق بالشارع من قبل. وقد تم إدراج الشارع ضمن الخطة الاستثمارية للطرق للعام الجاري. ويربط الشارع بين محور المحمودية حتى شارع مصطفى كامل بطول 2 كيلو متر وعرض 20 متر في الاتجاهين ، ويخدم قطاع عريض من المواطنين .

ومن جانبها؛ أوضحت المهندس أمل محمود، أنه جاري العمل على رصف شارع أبو سليمان بداية من ميدان كوبري ابو سرحة حتى المحمودية؛ حيث تم وضع طبقة بالكامل وجاري عمل الشنايش وتركيب الارصفة.