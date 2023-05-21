محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة العمل فى مشروعات حياة كريمة بإسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة "المشروع القومي لتطوير الريف المصري" داخل مدينة إسنا، وذلك برفقة المهندس أسعد مصطفى مسئول الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

وشملت جولة محافظ الأقصر، تفقد مشروع صرف صحي قرية الدير بتكلفة تقديرية للمشروع بقيمة 270 مليون جنيه ضمن مشروعات صرف صحي قرى شرق مدينة إسنا بتكلفة إجمالية تقديرية 730 مليون جنيه، حيث تفقد محطة رفع الدير الفرعية، تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع (مصنع حلوان) على مساحة 900 متر مسطح، وأوضحت المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أن مشروع صرف صحي قرية الدير يخدم حوالي 63 ألف نسمة ضمن (مبادرة حياة كريمة) وأن نسبة تنفيذ الأعمال بالمحطة الفرعية بالدير بلغت نسبة 90%، ونسبة تنفيذ الأعمال بالمحطة الرئيسية بالدير بلغت نسبة 60%، ونسبة تنفيذ الشبكات بالقرية تجاوزت 75%، ونسبة تنفيذ خط الطرد الرئيسي تجاوزت 80%، ونسبة تنفيذ خط الطرد الفرعي 100%، مشيرة إلى أن المشروع يتيح فرص عمل لأهالي قرية الدير ومحافظة الأقصر بصفة عامة.

وتفقد محافظ الأقصر نقطة إسعاف الدير النموذجية التي تم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، وأعمال إحلال وتجديد كوبري محطة سكة حديد إسنا على ترعة الكلابية بطول 50 متر وعرض 10 متر، وذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة الكباري والطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم إزالة سقف الكوبري القديم بالكامل وإنشاء سقف جديد وتعلية البغال ورفع منسوب سقف الكوبري الجديد ليتناسب مع منسوب طريق مصر أسوان الزراعي الشرقي، حيث يعد الكوبري أحد المحاور المرورية الهامة والحيوية بمدينة إسنا.

كما تفقد المحافظ مجمع خدمات المواطنين بقرية النجوع الذي تم الانتهاء من أعماله الإنشائية بنسبة 100%، لتقديم الخدمات للمواطنين بأحدث التقنيات التكنولوجية، كما تفقد المحافظ المنطقة المحيطة بالمجمع ، والتي تشمل نقطة إسعاف نموذجية، كما تفقد عدد من وحدات سكن كريم التي تم إنشاؤها لأهالي المنطقة وعددهم 24 وحدة سكنية تم إحلالها وإعادة إنشائها، موجها برفع كفاءة المنطقة المحيطة ورفع أي مظاهر عشوائية لتحسين الرؤية البصرية والارتقاء بالمظهر الجمالي والبيئي بالمنطقة.

وتفقد المحافظ أعمال رصف ورفع كفاءة طريق إسنا النجوع بإجمالي 6 كم، وأعمال رصف ورفع كفاءة طريق إسنا ـ السباعية الزراعي الغربي السريع بطول 23 كم بداية من كوبري المشابك شمالاً وحتى ترعة ناصر جنوباً (كمين السباعية)، وذلك بتنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى- المنطقة الثامنة بقنا، ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، حيث رافق المحافظ خلال الجولة المهندسة صباح منصور نائب رئيس مجلس مدينة إسنا، والمهندس عبدالله بكري دردير مدير أعمال الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.