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محافظ أسوان يكرم طالبة كفيفة فازت بالمركز الأول على الجمهورية فى حفظ القرآن

الأحد، 21 مايو 2023 07:04 م
محافظ أسوان يكرم طالبة كفيفة فازت بالمركز الأول على الجمهورية فى حفظ القرآن محافظ أسوان يكرم طالبة كفيفة
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، التهنئة للطالبة إسراء محمد سيد بمدرسة النور للمكفوفين " بالمرحلة الإعدادية " التابعة لإدارة أسوان التعليمية لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية "مستوى أول" للعام الدراسى 2022/2023 ، وذلك نظراً لنجاحها وتفوقها فى حفظ القرآن الكريم كاملاً ، بالإضافة إلى الأربعين النووية.

وأثنى اللواء أشرف عطية على جهود مسئولى إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم ، وأيضاً للمشرفين القائمين على تدريب الطلاب وكافة المشاركين فى تأهيل أبناء أسوان وتجهيزهم للمنافسة فى المسابقات المختلفة ، وهو الذى يساهم بشكل مباشر فى حصد العديد من المراكز المتقدمة والميداليات والكؤوس على مستوى الجمهورية ، مقدماً التهنئة أيضاً لأسرة الطالبة إسراء التى تعتبر نموذجاً مشرف يحتذى به ، ومثل أعلى لجميع الطلاب.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن طلاب التربية الخاصة استطاعوا خلال السنوات الماضية حصد المراكز الأولى والعديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وأيضاً الكؤوس فى المسابقات المختلفة التى شاركوا فيها على مستوى الجمهورية بما يعكس مدى الإصرار والعزيمة ، وروح التحدى التى يتحلون بها.

 

 


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