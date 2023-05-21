لجنة المحليات بالحوار الوطنى: لأول مرة يتم مناقشة قانون للإدارة المحلية بحوار مجتمعى

رامى محيى الدين

قال الدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى، ناقشنا اليوم موضوع المجالس المحلية التي تتكون منها الإدارة المحلية وكان الحاضرون يمثلون أحزابا وقوى سياسية مختلفة بالإضافة إلى فئات أخرى كانوا رؤساء مجالس محلية سابقة او محافظين سابقين وكانت المناقشات ثرية.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، "كما تحدثنا عن النظام الانتخابى الأفضل القائمة المطلقة والبعض يرى القائمة النسبية والمهم ما يتوافق عليه المجتمعون كما كانت هناك مناقشات على نظام المساءلة وهذه كانت اهم الموضوعات المطروحة للمناقشة".

وتابع، هذه لأول مرة يتم المشاركة في قانون للإدارة المحلية وهذا واضح ، ومصر شهدت 4 قوانين أساسية 3 منهم كانوا قررارات بقوانين تصدر من رئيس الجمهورية ولم يكن للمجلس إلا الموافقة عل القانون ككل أو رفضه ككل .