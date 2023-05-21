قضايا الأحزاب والمحليات على طاولة مناقشات جلسات الحوار الوطنى.. التفاصيل

تنطلق اليوم الأحد21 جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة، من خلال أربع جلسات تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وجلستين لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.
قضايا الأحزاب والمحليات على طاولة مناقشات جلسات الحوار الوطنى.. التفاصيلالأحد، 21 مايو 2023 06:00 ص
الحوار الوطني
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