فرار أكثر من 36 ألف شخص من منازلهم بسبب الفيضانات فى إيطاليا

كتبت ـ فاطمة شوقى

قالت السلطات الإقليمية الإيطالية، إن الفيضانات في شمال شرق إيطاليا أجبرت أكثر من 36 ألف شخص على الفرار من ديارهم، حيث اجتاح ارتفاع منسوب المياه المزيد من المنازل وعزلت الانهيارات الأرضية القرى الجديدة، حسبما قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.



فيضانات ايطاليا

وأودت الأمطار الغزيرة في بحياة 14 شخصًا وحولت شوارع المدن والبلدات في منطقة إميليا رومانيا إلى أنهار.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، إنها ستغادر قمة مجموعة السبع في اليابان مبكرًا للتعامل مع حالة الطوارئ، وقالت "بصراحة ، لا يمكنني البقاء بعيدًا عن إيطاليا في مثل هذا الوقت المعقد"، وقام 5000 شخص من المتطوعين الذين تم حشدهم لمساعدة المتضررين من الفيضانات.



فيضان ايطاليا

وقالت خدمة الإطفاء، إن طائرة هليكوبتر كانت تشارك في محاولات إعادة التيار الكهربائى تحطمت بالقرب من لوجو يوم السبت مما أدى إلى إصابة واحد من أربعة أشخاص كانوا على متنها، وفى منطقة إميليا رومانيا، هطلت الأمطار لنحو ستة أشهر فى 36 ساعة، ووصفت الفيضانات بأنها أسوأ ما عانته البلاد منذ قرن.

تسببت الفيضانات فى حدوث أكثر من 305 انهيارات أرضية وألحقت أضرارًا أو أغلقت أكثر من 500 طريق في المنطقة.

قال رئيس بلدية بولونيا ماتيو ليبور، إن إصلاح الطرق والبنية التحتية سيستغرق "شهورًا ، وربما سنوات فى بعض الأماكن".