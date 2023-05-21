عودة تحليق البالون الطائر بعد توقفه 3 أيام بخروج 50 رحلة غرب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت سماء البر الغربى فى محافظة الأقصر، اليوم الاحد، عودة تحليق رحلات البالون الطائر بعد توقفها على مدار الـ31 أيام الماضية لظروف الطقس وشدة الرياح صباحاً، حيث خرجت اليوم 50 رحلة أقلت على متنها أكثر من 1400 سائح من حول العالم، وسط أجواء من السعادة بين الجميع بعودة تحليق الرحلات مجدداً.

ويقول أحمد عبود ممثل إتحاد شركات البالون الطائر غرب الأقصر، إنه قررت سلطة الطيران المدنى اليوم الأحد، تحليق رحلات البالون الطائر بصورة طبيعية مع تحسن حالة الطقس، وذلك بعد إلغاء دام 3 أيام مضت لظروف سرعة الرياح فى اتجاه الشرق، موضحاً أنه خرجت اليوم 50 رحلة أقلت على متنها أكثر من 1400 سائح من حول العالم، وذلك تحت إشراف العميد عمرو عاطف مدير أرض مطار البالون بالأقصر.

ويضيف أحمد عبود، لـ"اليوم السابع"، إنه تقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة وتتراوح مدة الرحلة حيث تبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن في قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات.

يذكر أنه تحتل المركز الثالث عالمياً، حيث أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، حيث تقدم الشركات دعم كبير للسائحين ووسائل بهجة وفرحة لهم خلال الرحلات، حيث أن الرحلات تساهم في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر.