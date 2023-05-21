اليوم السابع
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طلاب إعدادية الأزهر يؤدون امتحان القرآن والابتدائية علوم وتربية إسلامية

الأحد، 21 مايو 2023 03:00 ص
طلاب إعدادية الأزهر يؤدون امتحان القرآن والابتدائية علوم وتربية إسلامية قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

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يؤدى طلاب إتمام المرحلة الابتدائية الأزهرية، امتحاناتهم اليوم الأحد 21 مايو فى مادتى التربية الإسلامية والعلوم. 
 
ونوهت إدارة الامتحانات، عن إضافة نصف ساعة عن زمن الإجابة الأصلى للتلاميذ الذين تخلفوا بعذر مقبول عن أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، على أن يمتحن التلاميذ المبصرون شفهيا فى حفظ القرآن الكريم، ويمتحن التلاميذ المكفوفون شفيهًا فى المواد المقررة عليهم، على أن يكون امتحان مادتى الحاسب الآلى والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة.
 
كما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية اليوم الأحد 21 مايو مادتى حفظ القرآن وتجويده والثقافة الإسلامية. 
 
ونوهت إدارة الامتحانات عن أن الطلاب المبصرين يمتحنون شفهيًا فى حفظ القرآن الكريم وتجويده والمطالعة والنصوص.
 
كما يؤدى طلاب البرنامج التأهيلى الملحقين على الشهادة الإعدادية، ،اليوم الأحد 21 مايو امتحان اللغة العربية ورقة أولى (النحو والصرف).

 


الشهادة الاعدادية الازهرية

الازهر الشريف

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر



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