طقس الإسكندرية اليوم.. غيوم صباحا ورياح على أنحاء المحافظة والصغرى 21 درجة

الإسكندرية - أحمد الزغبى

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية مع ارتفاع فى درجات الحرارة، وغيوم صباحية، ليسود بارد صباحا معتدلا نهارا، وتسجل درجات الحرارة اليوم العظمى 31 درجة، والصغرى تسجل 21 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب البلاد معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية يكون مثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية احيانا على السلوم ومطروح والضبعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوم و17 ساعة و13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعى تستمر حركة الشمس الظاهرية فى الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس فى الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، فى حين يحدث العكس فى نصف الكرة الجنوبى حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف فى نصف الكرة الشمالى، ويحدث الشتاء فى نصف الكرة الجنوبى، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفى.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".