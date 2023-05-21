ضبط 706 أطنان قمح تم بيعها بالمخالفة لاستخدامها فى غير أغراضه بالدقهلية

الدقهلية ـ شريف الديب

تمكنت حملة تموينية مكبرة بإشراف ومتابعة المحاسب على حسن وكيل مديرية تموين بالدقهلية، والمحاسب محمد زغلول مدير الرقابة التموينية، وبمشاركة مديرى الإدارات التموينية (دكرنس - مركز ميت غمر- أجا- الجمالية - طلخا- نبروة والرقابة التموينية بالمديرية من ضبط كميات كبيره من محصول القمح، تم بيعه بالمخالفة لاستخدامها فى الأغراض غير المسموح بها، سواء فى المزارع السمكية أو كأعلاف حيوانية، من تحرير 11 محضر تجميع قمح محلى موسم حصاد 2023، وذلك بدون الحصول على تصريح من مديرية التموين مخالفاً القرار الوزارى رقم 67 لسنة 2023 الخاص بتنظيم وتداول القمح

وتم التحفظ على (706 ) أطنان و(500 كيلو) قمح، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة العامة.

وبهذا الشأن طالب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، التجار والمزارعين بالمشاركة الفعالة فى توريد القمح للحفاظ على قوت الشعب وزيادة معدل التوريد من الأقماح المحلية ومساعدة الدولة فى الوصول للاكتفاء الذاتى وعدم مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لتداول القمح.

بناءً على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أيمن مختار - محافظ الدقهلية.

جاء ذلك بناءً على الاجتماع الذى تم بين المشرف العام لمديرية التموين، ومستشار الوزير رئيس الادارة المركزية للرقابة مع مديرى الادارات الداخلية والخارجية، بضرورة الرقابة المستمرة على مصانع الاعلاف والتجار والمدشات والمزارع السمكية والمطاحن 72% واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.