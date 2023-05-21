اليوم السابع
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ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع في الجيزة

الأحد، 21 مايو 2023 02:07 م
ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع في الجيزة لحوم مجهولة
كتب بهجت أبو ضيف

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ضبط رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، كمية من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، والتحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، إلى حيازة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية منتجات مجهولة المصدر.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


مباحث التموين

لحوم مجهولة المصدر

تموين الجيزة

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