اليوم السابع
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ضبط طالب يروج لكاميرات مراقبة صغيرة الحجم بالسوشيال ميديا

الأحد، 21 مايو 2023 11:39 م
ضبط طالب يروج لكاميرات مراقبة صغيرة الحجم بالسوشيال ميديا حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نُشر بأحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" قيام صاحب الحساب بالترويج لكاميرات مراقبة صغيرة الحجم يصعب اكتشافها، مشيراً إلى إمكانية الشحن لكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.
 
بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه وتبين أنه (طالب "سبق ضبطه بواقعة مماثلة" -  مقيم بمحافظة المنوفية)، وبحوزته هاتف محمول يحتوى على آثار ودلائل لإرتكابه الواقعة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بغرض النصب على المواطنين، وتم عرضه على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 
 
 
 

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حوادث

الداخلية



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