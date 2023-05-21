ضبط طالب يروج لكاميرات مراقبة صغيرة الحجم بالسوشيال ميديا

كتب محمود عبد الراضي

نُشر بأحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" قيام صاحب الحساب بالترويج ل كاميرات مراقبة صغيرة الحجم يصعب اكتشافها، مشيراً إلى إمكانية الشحن لكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه وتبين أنه (طالب "سبق ضبطه بواقعة مماثلة" - مقيم بمحافظة المنوفية)، وبحوزته هاتف محمول يحتوى على آثار ودلائل لإرتكابه الواقعة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بغرض النصب على المواطنين، وتم عرضه على النيابة العامة لتتولى التحقيق.