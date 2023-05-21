اليوم السابع
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ضبط سائق لمضايقته سيدة بمنطقة النزهة

الأحد، 21 مايو 2023 12:17 ص
ضبط سائق لمضايقته سيدة بمنطقة النزهة قوات أمن .. أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادى

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كشفت  أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور مرفق به صور لأحد الأشخاص على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر إحدى السيدات من تعرضها لمضايقة من أحد الأشخاص أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة. 
 
بالفحص تم تحديد القائمة بالنشر (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة) وأفادت بقيام قائد سيارة بمضايقتها أثناء سيرها بدائرة القسم . 
 
عقب تقنين الإجراءات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 

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