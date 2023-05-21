ضبط المتهم بقتل عامل خلال مشاجرة في أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل عامل خلال مشاجرة بينهما في أوسيم ، نتيجة خلافات وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في أوسيم.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه تعرض لاعتداء بسلاح أبيض خلال مشاجرة مع آخر بسبب خلافات بينهما، مما أدى إلى مقتله.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.