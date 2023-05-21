صعود 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها "الأغذية" بنسبة 3.6%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.6%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 2.3%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.2%، وصعدت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والتجارة والموزعون، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والسياحة والترفيه بنسبة 1.8%، 1.3%، 1.2%، 1%، على التوالي.

وقفزت قطاعات مواد البناء، والبنوك، والعقارات بنسبة 0.7%، 0.5%، 0.2%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.01%، فيما تراجعت قطاعات الموارد الأساسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.1%، 0.4%، 0.2%، على التوالي، وهبط قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.1%، وانخفض قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.094 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 535.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.6 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.97% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.15%، والعرب على 6.88%، واستحوذت المؤسسات على 18.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 78.1 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، 14.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 7.7 مليون جنيه، 87.5 مليون جنيه، 840.6 ألف جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 16860 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 3056 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 20140 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 7052 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 2996 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4545 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 3851 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1282 نقطة.