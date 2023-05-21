سيمنز العملاقة.. 3 محطات كهربائية بقدرة 14 ألف ميجا وات بالعاصمة الإدارية والبرلس

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع أهم المميزات التي تجعل محطات سيمنز العملاقة لتوليد الكهرباء بقدرة 14 ألف و400 ميجا وات ببنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس الأحدث والأكبر بالعالم، ويعد توفير الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء أهم ما يميزها مقارنة بباقى محطات الإنتاج، بالإضافة لانخفاض انبعثات ثانى أكسيد الكربون للحفاظ على البيئة باستخدام أحدث التقنيات.



ـ إنشاء المحطات الـ 3 بالتعاون مع شركة سيمنز، ببنى سويف و العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس ضمن الاتفاق الحكومى بين مصر و ألمانيا بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات.

- أعلنت سيمنز الألمانية عقد تنفيذ 3 محطات بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات فى مصر يمثل أكبر تعاقد فى تاريخ الشركة.



- تعمل المحطات الثلاثة بكفاءة توليد تصل لـ 65% و توفر مليار دولار سنويا بسبب خفض نسبة الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء.



ـ إنشاء المحطات الثلاثة من طراز h.class الذى يستخدم لأول مرة على مستوى العالم بأحدث تكنولوجيا وأعلى كفاءة.



- تعمل المحطات بتكنولوجيا الدورة المركبة وتعتمد على الغاز الطبيعى فى تشغيلها، بقدرة تبلغ 4800 ميجاوات لكل محطة .



- تصل تكلفة المحطة إلى 2 مليار يورو بإجمالى 6 مليارات يورو للثلاث محطات.



ـ تتكون كل محطة من 4 وحدات توليد.



ـ تتكون كل وحدة من 2 تربينة غازية قدرة كل منها 400 ميجاوات و1 تربينة بخارية قدرة 400 ميجاوات و2 غلاية لاستعادة الطاقة المفقودة للحفاظ على البيئة و خفض انباعثات ثانى أكسيد الكربون.

ـ تسهم فى تلبية 20% من إجمالى استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.







