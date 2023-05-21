اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سوناك: أى تسوية سلمية يجب أن تكون بشروط أوكرانيا

الأحد، 21 مايو 2023 08:45 م
سوناك: أى تسوية سلمية يجب أن تكون بشروط أوكرانيا رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك
أ ش أ

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 أشاد رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك بـ "التحالف الدولى لتزويد أوكرانيا" بطائرات مقاتلة من طراز إف-16 وذلك فى اليوم الأخير من قمة مجموعة السبع فى اليابان.. وقال: "أى تسوية سلمية يجب أن تكون بشروط أوكرانيا".
 
ومتحدثًا في هيروشيما، قال رئيس الوزراء إن القادة وصلوا إلى "لحظة محورية" من أجل السلام والديمقراطية، مضيفًا: "سوف نقف مع أوكرانيا للنهاية ذلك لأن أمنهم هو أمننا،" بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.
 
وقال: "لقد حققنا اختراقة حقيقية في هذه القمة، بفضل دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لتحالف دولي لتوفير طائرات إف-16."
 
وأبلغ الرئيس الأمريكى الحلفاء أنه سيدعم نقل الطائرات المتقدمة إلى أوكرانيا مع استمرار الهجوم الروسى.

ريشى سوناك

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