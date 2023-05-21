اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 مايو 2023 11:53 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

سلطان عُمان يبدأ زيارته لمصر اليوم وتمتد يومين

الأحد، 21 مايو 2023 10:38 ص
سلطان عُمان يبدأ زيارته لمصر اليوم وتمتد يومين السلطان هيثم بن طارق
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يبدأ سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق ، اليوم الأحد، زيارته الأولى إلى مصر والتى تستمر يومين، يستهلها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
ويرافق السلطان العماني خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى، يضم كلا من شهاب بن طارق آل سعيد نائبِ رئيس الوزراء لشؤون الدفاع و خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سُلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وسلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وحمد بن سعيد العوفي رئيس المكتــب الخـاص، وعبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، وقيس بن محمد اليــوســف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والسفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
 
ومن جانبه، أكد سفير سلطنة عمان مندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير عبدالله الرحبى، أكد سفير سلطنة عمان لدى القاهرة ؛ أن الزيارة المقررة للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان؛ بمثابة زيارة تاريخية لأنها الزيارة الأولى له لمصر منذ توليه السلطة فى يناير 2020، كما أنها تأتى عقب انعقاد القمة العربية فى جدة والتى شاركت فيها سلطنة عمان وكانت مشاركة فاعلة لترميم البيت العربى، وسط زخم وطموح عربى كبير رسخته النتائج الإيجابية التى حققتها القمة العربية فى دورتها الثانية والثلاثين التى اختتمت أعمالها فى جدة الجمعة.
 
 

العلاقات المصرية العمانية

مصر وسلطنة عمان

اخبار مصر

السلطان هيثم يزورمصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

سفير عُمان لـ"اليوم السابع": دور مصر محورى فى توحيد الصف العربى

الأحد، 21 مايو 2023 10:16 ص

سلطان‭ ‬عُمان‭ ‬فى‭ ‬القاهرة.. ‬علاقات‭ ‬أخوية‭ ‬وشراكة‭ ‬متعددة‭ ‬الأبعاد.. زيارة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬الحُكم.. ‬وتوقيت‭ ‬الزيارة‭ ‬يحمل‭ ‬4‭ ‬دلالات‭ ‬مُهمة‭

الأحد، 21 مايو 2023 06:19 ص

سلطنة عُمان تعرب عن استنكارها لاقتحام سفارة قطر فى السودان

السبت، 20 مايو 2023 08:11 م

سفير عمان لـ"اليوم السابع": كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية عكست رؤية مصر الداعمة لاستقرار الشعوب

السبت، 20 مايو 2023 05:16 م

سفير سلطنة عمان بالقاهرة: مصر قاطرة الأمة العربية

السبت، 20 مايو 2023 02:42 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة