سقوط عامل فى غرفة تفتيش مياه بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

سقط عامل دليفري داخل غرفة تفتيش مياه بمدينة 6 أكتوبر، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية وإنقاذه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط أحد الأشخاص في غرفة تفتيش مياه، بمدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عامل دليفري تعرض للسقوط بغرفة تفتيش مياه، خلال التوجه لتوصيل الطلبات لأحد العملاء.

تم الاستعانة برجال الحماية المدنية وإنقاذه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.