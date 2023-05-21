سفير عُمان لـ"اليوم السابع": دور مصر محورى فى توحيد الصف العربى

إيمان حنا - تصوير أحمد معروف

وصف السفير عبدالله الرحبى سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة، مندوبها الدائم بالجامعة العربية، الدور المصرى فى توحيد الصف العربى بـ"المحورى"، والذى يأتى امتدادًا لدورها الرائد والتاريخى فى محيطها العربى .

أضاف السفير الرحبى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر دورها تاريخى ورائد بالمنطقة، بما تحمله من عمق تاريخى وحضارى وثقل سياسى، لهذا فدورها أساسى فى المساعدة فى توحيد الصف العربى لتلبية طموح شعوبنا، خاصة فى ظل التحركات العربية الجارية الآن هى فى إطار التكاتف العربى لحماية مصالح أمتنا .

وأستطرد السفير العمانى قائلا: مصر هى المرتكز العربى والقاطرة العربية ولها مواقف وأدوار محورية فى المحيط العربى وتجاه أشقائها، ولم تتخل يوما عن هذا الدور، قوة مصر من قوة الأمة العربية وهذا ما نؤمن به، فموقف عُمان من مصر ثابت وهو ما أكد السطان هيثم بن طارق.

وأكد سفير سلطنة عمان، فى تصريحاته الخاصة، أن مخرجات القمة والبيان الختامى الصادر عنها يحمل كثيرا من المؤشرات التى تدعو للتفاؤل، وتؤكد حرص القادة العرب على حل القضيا العربية داخليا دون تدخل خارجى.

وأوضح أن ما يشهده العالم الآن من حراك يفرض تحيات جسام، وعلينا كعرب أن نعمل على التكاتف لمواجهتها، ونعول على الدور المصرى فى هذا الصدد وتلاحم البيت العربى، حتى نتمكن من مواجهة تلك التحديات، أما إذا بقينا متفرقين فسوف يسهل على الآخرين سنكون مجرد متلقين لما يحدث غير فاعلين، لذ فالحراك الحادث حاليا على الساحة العربية نتيجة لإيمان الزعماء العرب بأهمية تلك الرؤية ما يستوجب مزيد من التشاور ووضع رؤية مختلفة فى مواجهة النظام العالمى الجديد، ومصر بموقعها ومكانتها بقيادة الرئيس السيسى، وأيضا سلطنة عمان بقياد السلطان هيثم يمكنهما فعل الكثير للتعاطى الإيجابى مع الوضع الإقليمى الحالى، بما يحقق استقرار شعوب المنطقة.