زيلينسكى يشكر الولايات المتحدة على دعمها المالى لأوكرانيا خلال الحرب

أ.ش.أ

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، شكره للرئيس الأمريكي جو بايدن على الدعم المالي الكبير الذي أعلن عن تقديمه لأوكرانيا خلال الحرب ضد روسيا، وذلك خلال لقائهما على هامش أعمال قمة مجموعة السبع في مدينة "هيروشميا" اليابانية.

وقال الرئيس الأوكراني - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن إجمالي الأموال المقدمة من الولايات المتحدة لبلاده يبلغ حاليا 37 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى أن ذلك لا يشمل حزمة المساعدة العسكرية الجديدة التي تبلغ قيمتها 375 مليون دولار.

وأضاف زيلينسكي أنه بحث مع بايدن سبل تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا وتنفيذ صيغة السلام الأوكرانية ومشاريع إعادة الإعمار والتعافي، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

كما وجه زيلينسكي، الشكر لكوريا الجنوبية على تقديم المساعدة الإنسانية، وعلى وجه الخصوص تقديم مركبات إزالة الألغام، معربا عن تطلعه إلى استمرار التعاون بين البلدين".

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول لأول مرة في هيروشيما باليابان، مشيرا إلى إيلاء الاهتمام الكبير لكوريا الجنوبية بزيارة الوفد الأوكراني الأخيرة لكوريا الجنوبية، معربا عن امتنانه لإيلاء الاهتمام بالمشاريع التي عرضتها سيدة أوكرانيا الأولى.

يذكر أن الاجتماع جاء أيضا بعد أيام فقط من لقاء الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول مع زوجة الرئيس الأوكراني، السيدة الأولى أولينا زيلينسكا، في سول حيث تعهد يون بتقديم مساعدات نشطة لأوكرانيا بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي.