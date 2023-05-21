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زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر الكوريل فى الشرق الأقصى الروسى

الأحد، 21 مايو 2023 04:39 م
زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر الكوريل فى الشرق الأقصى الروسى ريختر
كتب محمد جمال

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أفاد مصدر فى فرع ساخالين للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، فى حديث لـ"نوفوستى"، بأن هزات أرضية ضربت اليوم جزر الكوريل فى الشرق الأقصى الروسي.

 

وذكر المصدر، أنه تم تسجيل وقوع زلزال بقوة 5.0 درجات على مقياس ريختر اليوم الأحد بالقرب من جزر الكوريل.

 

وقال المصدر: "وقع زلزال قوته 5.0 درجات فى الساعة 20.39 (12.39 بتوقيت موسكو) من يوم 21 مايو. وكان مركز الزلزال فى البحر على بعد 39 كيلومترا جنوب غرب قرية مالوكوريلسكوى فى جزيرة شيكوتان. وكانت بؤرة الزلزال على عمق 41 كيلومترا".

 

ووفقا للمصدر، شعر سكان المراكز السكنية فى جزيرتى شيكوتان وكوناشير بهزات بقوة تصل إلى 4 درجات.

 

ولم ترد أية أنباء عن وقوع أضرار مادية أو إصابات نتيجة الزلزال

 

 


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جزر الكوريل

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موسكو



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