زراعة الأشجار وتجميل مراكز الشباب فى الأحياء السكنية بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شارك شباب الجوالة بمراكز الشباب فى المشروع المجتمعي، للحد من التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة رافعين شعار «نجمل مركزنا ونحافظ على بيئتنا» المشروع تنظمه مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ ، بمراكز الشباب التابعة، والذى نفذ اليوم بمركز شباب مسير التابع، لإدارة شباب كفر الشيخ، بمشاركة 22 عضو من أعضاء فرقة الجوالة بالمركز، وذلك برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن مشروع الخدمة المجتمعية بمركز مسير، شهد تشجير المدخل و جانبي المبنى الإداري، أما عن داخل المركز وضعت براميل القمامة بأرجائه و تم توزيع عدد 6 برميل بالمدارس ومسجد القرية، مؤكداً اهتمام وزارة الشباب بتفعيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء وأن المشروع دليل جديد على تكاتف مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي إطار تنفيذ رؤية الوزارة بتحويل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

كما تواصل مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، فاعليات برنامج "تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية" بمشاركة جميع الأعمار وممارسة الرياضة في الهواء الطلق فى حى من الأحياء السكنية بالمحافظة، بالتعاون مع الادارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة ومن خلال إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الفعاليات هذا الأسبوع كانت بشارع " الداون تاون" وتضمنت عدة أنشطة رياضية من "مشي و جري و ايروبكس" مشيراً إلى نجاح المشروع فى نشر ثقافة "الرياضة أسلوب حياة" وجذب جميع المراحل العمرية، مؤكداً أن البرنامج لاقى نجاحا كبيراً الأعوام السابقة ويشرف على تنفيذه متخصصين على أعلى مستوى من الكفاءة.