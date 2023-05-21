رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.. والعودة للانعقاد غدا

كتب أمين صالح

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس اليوم، الأحد، وذلك بعد مناقشة استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، عن الدراسة المقدمة من الدكتور محيى حافظ، وعدد من أعضاء المجلس حول سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات – الرؤى.

وقال رئيس المجلس الشيوخ إن الجلسة التالية تعقد غدا الإثنين فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

وناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، عن الدراسة المقدمة من الدكتور محيى حافظ، وعدد من أعضاء المجلس حول سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات - الرؤى، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة في قطاع الصحة وصناعة الدواء.