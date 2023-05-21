اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس تونس: على مؤسسات الدولة تحمل مسئولياتها لوضع حد لندرة بعض المواد

الأحد، 21 مايو 2023 04:00 ص
رئيس تونس: على مؤسسات الدولة تحمل مسئولياتها لوضع حد لندرة بعض المواد قيس سعيد
ا ش ا

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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة أن تتحمل كل مؤسسات الدولة مسؤولياتها كاملة لوضع حد لمسالة فقدان وندرة بعض المواد الغذائية ولممارسات الاحتكار والمضاربة.
 
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس سعيد اليوم السبت مع كلثوم بن رجب قزاح، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات والذي تم خلاله تناول مسألة ندرة الخبز في عدد من الولايات على غرار القيروان وسليانة والتي تعود إلى سعي البعض إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية والعمل على افتعال الأزمات حيث أنه من من غير المقبول ألا يتوفر الخبز في ولاية في حين يتوفر في ولايات أخرى مجاورة. 
 
كما تم التعرض إلى فقدان بعض المواد الأخرى أو ندرتها في بعض الجهات من البلاد على غرار القهوة والسكر على سبيل المثال بسبب الاحتكار والمضاربة غير المشروعة وسيطرة بعض اللوبيات على مسالك التوزيع بغاية التنكيل بالشعب.

تونس

الرئيس التونسى

قيس سعيد

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