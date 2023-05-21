رئيس الوزراء يطمئن على توافر أرصدة كافية من مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية

كتبت هند مختار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لمتابعة عدد من محاور عمل الهيئة.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد عددا من محاور عمل الهيئة، جاء على رأسها الآليات التي تتيحها الهيئة للجهات للتعامل مع الأحوال الطارئة والعاجلة، متضمنة الآليات التي تم اتخاذها خلال فترة جائحة كورونا، وكذا الآليات المستدامة للهيئة، لافتاً إلى أن تلك الآليات ساهمت في إحداث توازن على مدار ثلاث سنوات بين توفير قنوات للجهات، للتعامل مع الاحوال الطارئة دون الاخلال بمبادئ الحوكمة، حيث يباشر المختصون بالهيئة المراجعة، والتسوية المالية لعمليات الشراء المباشر التى تجريها الجهات فى الظروف العاجلة.

فيما ناقش الاجتماع أهمية تطبيق آلية الشراء الموحد، حيث يعمل تطبيق آلية الشراء الموحد على تعزيز القدرة التفاوضية للهيئة فى مواجهة الشركات لخفض الأسعار، والاستفادة من اقتصاديات الحجم، وكذا أهمية تفعيل آليات التكنولوجيا الطبية لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، حيث تعمل آلية الشراء الموحد ووفقاً لتقييم التكنولوجيا الطبية على تقييم الاحتياجات واتخاذ قرار الشراء المناسب، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة من خلال الفصل بين الجهات الطالبة والموردين خلال مراحل التعاقد المختلفة، الأمر الذى يسمح بتدبير المطالب والاحتياجات عبر منظومة الشراء الموحد وفقاً لاعتبارات موضوعية، كما توفر منظومة الشراء الموحد آلية إعادة تدوير المخزون التى تسعى لتحقيق ترشيد مالي حال نجاح عمليات التدوير.

كما تطرق اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، إلى موقف الموجودات من المستلزمات والأدوية الحرجة، ومدد كفاية الارصدة، حيث اطمأن رئيس الوزراء على توافر الأرصدة الكافية من مختلف المستلزمات الطبية، في هذا الإطار، أوضح رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد توافر مستلزمات جراحات القلب والصدر متضمنة مؤكسدات الكبار، وتكفي لمدة ثلاثة أشهر، وكذا وجود مؤكسدات حديثي الولادة، وتكفي لمدة ثلاثة أشهر، ووجود منظمات ثنائية، وتكفي لمدة ثلاثة أشهر، ووجود كميات صمام قلب أورطى/ميترالى، وتكفي لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى وجود دعامات تكفي لمدة 4 أشهر، ووجود كميات من القساطر التشخيصية تكفي لمدة ستة أشهر.

وفيما يتعلق بمستلزمات الغسيل الكلوي أشار رئيس الهيئة إلى وجود أعداد من ابر فستيولا، تكفي لمدة ثلاثة أشهر، ووجود كميات من الفالتر تكفي لمدة 4-6 أشهر، وبخصوص مستلزمات جراحة العظام، فإنه يوجد كميات من مفاصل الركبة، تكفي لمدة ثلاثة أشهر، وأعداد كافية من مفاصل الفخذ، والمفاصل ثنائية القطبين، والمفاصل ثلاثية الاقطاب.

وبخصوص المستحضرات الدوائية، والخاصة بصبغات الأشعة، فقد تم توفير كميات من كل Omnipaque350\50-Omnipaque300\50-Xenetix300-Xenetix350، تكفى لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، هذا إلى جانب المستحضرات الخاصة بمشتقات الدم Human Immuno Globulin -Liv gamma،Anti-RH RHophylac ،Human Albumin، Factor 8 beriate500، بكميات تصل أيضاً إلى نحو سنة ونصف السنة، كما تم توفير المستحضرات الدوائية لأمراض الأورام Nexevar،Stivarga،Vidaza، Ribomustin 100، بكميات تكفي لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وفيما يتعلق بمستلزمات المعامل وبنوك الدم، فقد تم توفير كميات من غازات الدم، واختبارات فحص الفيروسات، وكروت توافق الفصائل، وشرائط السكر، تكفى لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وتطرق اللواء طبيب/ بهاء الدين زيدان، خلال اللقاء، إلى جهود الهيئة وما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات لتنفيذ خطة تأمين احتياجات الجهات من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بما يتماشى مع ترشيد استخدامات النقد الأجنبي، موضحاً أن من بين تلك الإجراءات العمل على توطين الصناعة الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية، هذا إلى جانب الاستغلال الأمثل لمختلف الأصول الطبية المملوكة للدولة، لافتا في هذا الصدد إلى ما تم من أعمال تطوير ورفع كفاءة لعدد من الأجهزة والمعدات.

واطلع رئيس الوزراء، خلال اللقاء، على الموقف الخاص بمراحل تنفيذ مشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، كما تعرف رئيس الوزراء على الآليات التي يتم تنفيذها من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، في إطار تفعيل تطبيق التكنولوجيا الطبية، والتي تستهدف تحقيق الإدارة الفعالة لمختلف الأصول والأجهزة الطبية، ورفع كفاءة الموارد المتاحة.