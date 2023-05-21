رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس يعلن فوز حزبه فى الانتخابات

أعلن رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس فوز حزبه فى الانتخابات، واصفا ذلك بالزلزال السياسى، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وأكد رئيس الوزراء اليونانى أن التفويض الذى حصلنا عليه هو لتشكيل حكومة قوية، مشيرا إلى أن اليونان بحاجة إلى حكومة تؤمن بالإصلاحات ولا يمكن أن يحدث هذا في ظل حكومة هشة.

وأوضح ميتسوتاكيس أن نتائج الانتخابات تظهر أن الديمقراطية الجديدة حصلت على تأييد الشعب لقيام حكومة حزب واحد.