رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس يعلن فوز حزبه فى الانتخابات

أعلن رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس فوز حزبه فى الانتخابات، واصفا ذلك بالزلزال السياسى، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.
وأكد رئيس الوزراء اليونانى أن التفويض الذى حصلنا عليه هو لتشكيل حكومة قوية، مشيرا إلى أن اليونان بحاجة إلى حكومة تؤمن بالإصلاحات ولا يمكن أن يحدث هذا في ظل حكومة هشة.
وأوضح ميتسوتاكيس أن نتائج الانتخابات تظهر أن الديمقراطية الجديدة حصلت على تأييد الشعب لقيام حكومة حزب واحد.
وكشفت النتائج الأولية للانتخابات اليونانية، أن المحافظون نالوا 41.1% واليسار 20.1% بعد احتساب 30% من الأصوات، بحسب سكاى نيوز.
وتصدر الحزب اليمينى بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته كيرياكوس ميتسوتاكيس، نتائج الانتخابات التشريعية فى اليونان، الأحد، حسب استطلاعات أجريت لدى الخروج من مكاتب الاقتراع، لكن هذه النتيجة فى حال تأكدت قد تعنى صعوبات على طريق تشكيل حكومة مستقرة، بحسب "سكاى نيوز".
وتوقعت هذه الاستطلاعات التى أجرتها قنوات تلفزيونية أن ينال حزب "الديمقراطية الجديدة" الحاكم منذ 4 أعوام ما بين 36 و40 بالمئة من الأصوات، متقدما على حزب سيريزا اليساري برئاسة رئيس الوزراء السابق أليكسيس تسيبراس الذى سيحوز ما بين 25 و29 بالمئة من الأصوات.
رئيس الوزراء اليوناني: اليونان بحاجة إلى حكومة تؤمن بالإصلاحات ولا يمكن أن يحدث هذا في ظل حكومة هشة
سكاي نيوز عربية-عاجل
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