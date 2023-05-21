رئيسا أوكرانيا وإندونيسيا يبحثان على هامش قمة السبع مبادرة الحبوب

وجاء في بيان صدر عن مكتب الرئيس الأوكراني في كييف، ونقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية: أن الرئيس زيلينسكي أطلع نظيره الإندونيسي، على هامش مشاركته في فعاليات قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في اليابان، على مسار الأعمال العدائية التي تجرى في أوكرانيا على يد الجيش الروسي، بما في ذلك قصف روسيا للبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

وأضاف البيان:" أن رئيس إندونيسيا دعا من جانبه إلى دعم جهود أوكرانيا لإعادة الأطفال المُرحلين بشكل غير قانوني إلى روسيا. في غضون ذلك، أشاد ويدودو باستمرار مبادرة حبوب البحر الأسود، وأشار الطرفان إلى أهمية توسيعها".

بالإضافة إلى ذلك، ناقش الزعيمان تنفيذ صيغة السلام الأوكرانية. وشكر زيلينسكي رئيس إندونيسيا على دعوته للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي ستستضيفها بلاده في شهر نوفمبر المقبل، حيث تم تقديم صيغة السلام الأوكرانية إلى العالم.

كما أعرب زيلينسكي عن امتنانه لإندونيسيا لاستعدادها لدعم جهود إعادة الإعمار في أوكرانيا، لا سيما في قطاع الرعاية الصحية.بحسب البيان.

كما عقد زيلينسكي اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن شكره لترودو وحكومته وكذلك الشعب الكندي على دعم أوكرانيا.

ويعد هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات السريعة للرئيس الأوكراني الذي يسعى لتعزيز الدعم الدولي لبلاده قبل الهجوم المضاد المخطط له لطرد القوات الروسية من بلاده.