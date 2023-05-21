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خبير اقتصادى: زيارة سلطان عمان مصر فرصة لزيادة الاستثمارات المتبادلة

الأحد، 21 مايو 2023 07:02 م
خبير اقتصادى: زيارة سلطان عمان مصر فرصة لزيادة الاستثمارات المتبادلة عبد المنعم السيد
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن زيارة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان إلى مصر ستؤسس لاستراتيجية اقتصادية بين مصر وسلطة عمان بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الدولتين سيحتاجان لمزيد من التعاون الاقتصادى بين البلدين لأن حجم العلاقات السياسية والاقتصادية متميزة.

وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن حجم التبادل التجارى بين البلدين يصل إلى 1,1 مليار دولار وهو رقم يتطلب زيادته بشكل، كما أن حجم الاستثمارات العمانية فى مصر منخفضة، وتعد هذه الزيارة فرصة سانحة أمام الدولتين لزيادة الاستثمارات المتبادلة.


مصر

عمان

زياره سلطان عمان لمصر

القاهره

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