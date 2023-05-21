حكومة الاحتلال الإسرائيلى تجتمع داخل أنفاق حائط البراق فى مدينة القدس المحتلة

أحمد جمعة

عقدت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد، جلستها الأسبوعية داخل أنفاق "حائط البراق" في مدينة القدس المحتلة.

وقال "تلفزيون فلسطين" الرسمي، إن "حكومة الاحتلال تعقد اجتماعها الاسبوعي صباح اليوم داخل أنفاق حائط البراق في الذكرى الـ56 لاحتلال القدس".

ويأتي عقد الحكومة الإسرائيلية لاجتماعها الإسبوعي في أنفاق حائط البراق وأسفل المسجد الاقصى المبارك للمرة الثانية بعد أول اجتماع لها عام 2017، وذلك بإشراف ما تسمى وزارة القدس للمصادقة على مشاريع تهويدية في المدينة في الذكرى السادسة والخمسين لاحتلالها وفي مقدمتها خطة خمسية من عام 2023 لغاية 2027 لتطوير العمل فيما يسمى مشروع الخوص المقدس التهويدي.

وفي السياق ذاته، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية كبيرة ومعززة من شرطة الاحتلال.