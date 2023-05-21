حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

قررت نيابة إيتاي البارود بالبحيرة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من مناطق مركز إيتاى البارود مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

كانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قد تلقت معلومات تفيد قيام "خ.ح" بدون عمل مقيم مركز إيتاى البارود بالاتجار فى المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث إيتاي البارود من ضبط المتهم وبحوزته 24 تذكرة لمخدر الهيروين وسلاح ناري وذخيرة ومبلغ مالي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة، والتى أصدرت قرارها المتقدم بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له في المواعيد القانونية.