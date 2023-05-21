

وقال رازفوجايف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية السبت - إنه: "لم يكن هناك أى انفجار في مطار مدينة سيفاستوبول".



وأضاف أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية في سيفاستوبول، جرى التدرب فقط على إطلاق النار، من قبل الخدمات الخاصة وتدمير محكم لقنبلة جوية من الحرب الوطنية العظمى.



وفي سياق آخر، دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إلى زيارة مدينة أرتيوموفسك "باخموت"، وذلك ردا على سؤال طرحه الأخير العام الماضي.



وأعلن يفجيني بريجوجين، مؤسس قوات "فاجنر"، في وقت سابق اليوم، فرض القوات الروسية سيطرتها الكاملة على مدينة أرتيوموفسك باخموت.