جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين والماريجوانا

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة وجابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 162 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي الركاب القادمين من لندن على طيران ايزي جيت، أشتبه وائل علي مأمور اللجنه الجمركيه بصالة الوصول الدولى في راكب إنجليزي الجنسية من أصل سودانى أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية نظراً لارتباكه، وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد النقراشي وإشراف محمد صبحي تلاحظ وجود كثافات معتمة.

وكلف محمد السيد مراد المشرف على صالة الوصول الدولى، عادل قرنى بتفتيش حقائب الراكب فتبين بفتح عبوة كريم ان بداخلها كيس شفاف بداخله مادة الكوكايين المخدرة وبفتح علبه سجائر تبين أن بداخلها سيجارة ملفوفة بنبات الماريجوانا المخدر، وقام بتحريز المضبوطات أحمد سطوحى بحضور أحمد طايع من الأمن الجمركى بإشراف عصام عباس مدير الإدارة.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقه اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 17 لسنه 2023 واحاله الراكب للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.