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تعرف على مشروعات تطوير ميناءى الإسكندرية والدخيلة.. فيديو

الأحد، 21 مايو 2023 02:17 م
تعرف على مشروعات تطوير ميناءى الإسكندرية والدخيلة.. فيديو وزارة النقل
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل فيديو يوضح عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بميناءي الإسكندرية والدخيلة، ضمن خطة الوزارة لتطوير الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

ويتم تطوير ميناءي الإسكندرية والدخيلة ضمن خطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير وتطوير كافة الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزا عالمياً من مراكز التجارة واللوجستيات.

وتنفذ وزارة النقل مشروع محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة، و سبق توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم المحطة بين الهيئة العامة لميناء الأسكندرية وتحالف (هاتشيسون- COSCO - CMA- MSC).

و يتم إنشاء رصيف بطول 1200م، من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م، وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا.

ويستهدف انشاء المحطة بهذا العمق لتتمكن من استقبال سفن عملاقة بطول 400 متر كما سيتم استخدام باقي مساحة رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو بهدف زيادة الطاقة الإستيعابة لتداول الحاويات والبضائع.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة / الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، ويوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.


ميناء الدخيلة

رصيف 100

ميناء الأسكندرية الكبير

تطوير الموانئ



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