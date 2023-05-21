تعرف على خطة تأمين جامعة بنى سويف لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، اليوم، اجتماع مع ضباط ومسئول الأمن الإداري بالجامعة لمناقشة سبل الاستعداد لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي تبدأ اعتباراً من الثالث من يونيو المقبل من المقرر أن تستمر على مدار الشهر طبقاً لطبيعة الدراسة في كل كلية وفقاً للخريطة الزمنية من العام الجامعي التي أعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد رئيس الجامعة خلال الاجتماع، على إعداد خطة لأعمال التأمين والحماية بالحرم الجامعي، وذلك فيما يتعلق بدخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي، وزيادة أفراد الأمن الإداري علي البوابات، وصيانة منظومة الكاميرات، بالإضافة إلى ضرورة تواجد مشرفي وأفراد الأمن بشكل مكثف، وتذليل العقبات، وتوفير بيئة آمنة للطلاب، وتأمين قاعات الامتحانات لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو يسوده الهدوء.