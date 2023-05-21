"تصديري الهندسية": 8 شركات بقطاع الكهرباء تشارك لأول مرة بمعرض Enlit جنوب أفريقيا

كتب إسلام سعيد

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، نجاح فعاليات المشاركة المصرية في معرض Enlit Africa بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا في إطار رؤية المجلس لزيادة الصادرات خاصة للسوق الإفريقي الذي يعتبر أحد أهم الأهداف التي يعمل عليها المجلس بهدف تنمية الصادرات.

وأشار بيان للمجلس التصديري اليوم، إلي أنه نظم جناح مصري يشمل 8 شركات بقطاع الكهرباء لأول مرة، تحت رعاية البنك الأهلي المصري، كما تم تنظيم عدد من اللقاءات B2B بين الشركات المصرية ونظيرتها من الدول المختلفة التي تشترك بالمعرض، والذي تم تنظيمه بالفترة من 16 إلي 18 مايو 2023.

وذكر المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أنه تم التنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في جنوب أفريقيا للخروج بأفضل وجه للجناح المصري بمعرض Enlit، موجهاً الشكر راجي نبيل الوزير مفوض تجاري مدير مكتب التمثيل التجاري في جنوب أفريقيا.

وكشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن تنظيم لقاءات بين الشركات المصرية بالمعرض مع هيئة SABS، حيث تتيح هذه الهيئة كافة المعلومات حول شهادات الجودة التي تحتاجها الشركات للدخول لسوق جنوب أفريقيا، وكذلك توفر آليات الحصول على مواصفات الجودة التي يمكن من خلالها التواجد بالسوق الإفريقي.