اليوم السابع
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تدول 15 ألف طن بضائع و633 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

الأحد، 21 مايو 2023 11:39 ص
تدول 15 ألف طن بضائع و633 شاحنة في موانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 633 شاحنة و80 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 331 شاحنة و68 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 302 شاحنة و12 سيارة. 
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهم الحرية 2، بوسيدون إكسبريس وأمل فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهم الحرية، بوسيدون إكسبريس وأمل.
 
 كما يشهد ميناء نويبع تداول 3400 طن بضائع و255 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج.
 
 
كما يستعد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة SEA WAVE1 فارغة متجهة إلى جدة وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1250 راكبا بموانئها المختلفة.

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