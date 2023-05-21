تحرير 22 محضرا تموينيا متنوعة خلال حملة تموينية بمركز أبو قرقاص فى المنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا، جهودها في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنين.

من جانبه، أوضح تاج جلال رئيس مركز أبو قرقاص، أن إدارة التموين بالمركز نفذت حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحلات الجزارة ومحطات المواد البترولية لضبط الأسعار ومتابعة توفير المواد الغذائية للمواطنين، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 22 مخالفة منها 20 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- غير مطابق للمواصفات - عدم إعلان عن المواعيد -عدم إعطاء بون- عدم نظافة أدوات العجن - عدم وجود سجل )، وفي مجال متابعة الأسواق تم مصادرة سلع بدون فواتير والتحفظ علي 12 شيكارة دقيق، بالإضافة إلى تجميع سلع تموينية والتحفظ على 120 لتر سولار، وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.