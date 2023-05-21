تاجر "استروكس" بالمطرية يعترف بتوصيل بضاعته "دليفرى" ويكشف سبب حيازته فرد خرطوش

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مسجل خطر تم ضبطه في منطقة المطرية بالقاهرة، وبحوزته 3 كيلو من مخدر الاستروكس، وكمية من الحشيش، وسلاح ناري، أنه كان يستعد لترويج المواد المخدرة بين عملائه، بمنطقة المطرية، وعدة مناطق أخرى في القاهرة.

وذكر المتهم أنه يتنقل بين عملائه لتوصيل المواد المخدرة لهم، عقب التواصل معهم هاتفيا، وأشار إلى تحصله على المضبوطات من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث.

كما اعترف المتهم بحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش"، لاستخدامه في الدفاع عن نفسه خلال ترويج المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت وردت معلومات لضباط مديرية أمن القاهرة، تفيد تورط مسجل خطر في الاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من ضبطه في كمين بمنطقة المطرية، وضبط بحوزته كمية من مادة الاستروكس المخدر وزنت 3 كيلو جرام - كمية من جوهر الحشيش المخدر – فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار - هاتف محمول – مبلغ مالى ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.