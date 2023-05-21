بطلات الجمباز بمركز شباب مدينة بنها يحصدون المركز الأول على مستوى الجمهورية

القليوبية إبراهيم سالم

حصدت بطلات الجمباز بمركز شباب مدينة بنها المركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة المقامة بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر الرياضي، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية في بيان لها، أنه فازت اللاعبة أيسل محمود صبري، واللاعبة جيداء مصطفى علي، واللاعبة هايدي مصطفى فوزي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، مرحلة 7 سنوات في بطولة الجمهورية للجمباز.

وأعرب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عن سعادته بتحقيق هؤلاء النجوم المركز الأول والميدالية الذهبية، واعتبار هذا إنجاز عظيم لأبطال الجمباز من أبناء المحافظة القادرين على تحمل المسئولية للفوز ببطولة الجمهورية.

وأكد الصبروط، على أهمية دور مراكز الشباب فى تنشئة الجيل الصغير رياضياَ وبدنيا، كما أنه يساعد أيضا على ترسيخ قيم اجتماعية فى الوجدان منذ نعومة الأظافر، والاهتمام بتقديم أفضل الخدمات والأنشطة فى المجالات المختلفة، يرجع الفضل للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للوزارة لرعايته الكاملة للألعاب الفردية فأصبحت مصر تشارك فى المحافل الدولية وتحقيق مراكز أولى عالميا.