

وجاء على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أن الإعلان تضمن دعم القطاعين العام والخاص لمشروع مفاعل وحدات صغيرة في رومانيا من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والإمارات بمبلغ يصل إلى 275 مليون دولار، بما في ذلك خطاب اهتمام من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي لما يصل إلى 99 مليون دولار من برنامج المضاعف الهندسي للبنك.



وتابع البيان أنه بالإضافة إلى ذلك، أصدر كل من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، والمؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية (DFC) خطابات اهتمام لدعم محتمل يصل إلى 3 مليارات دولار ومليار دولار على التوالي لنشر المشروع.



وأضاف البيان أنه جنبا إلى جنب مع التعهدات الجديدة من قبل رومانيا، تُظهر هذه الالتزامات قوة التعاون متعدد الجنسيات والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية التحويلية وستمضي قدما بمشروع مفاعل وحدات الصغيرة الرائد في رومانيا، استنادا إلى تقنية شركة "NuScale Power LLC" الأمريكية، نحو الانتشار في عام 2029.



ومن بين الشركاء في تطوير مشروع محطة مفاعل الوحدات الصغيرة بنك اليابان للتعاون الدولي، /ودي إس/ للملكية الخاصة الكوري الجنوبي وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي فرع رومانيا ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومؤسسات أخرى.



وتمثل مشاركة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في مشروع مفاعل الوحدات الصغيرة الروماني ، من خلال المساهمة العينية للخبراء النوويين، أول نشاط يركز على الطاقة النووية يتم تنفيذه ضمن منصة الشراكة الأمريكية الإماراتية لتسريع الطاقة النظيفة (PACE).