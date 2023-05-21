اليوم السابع
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بايدن يدعو قادة طوكيو وسول لإجراء محادثات ثلاثية في واشنطن

الأحد، 21 مايو 2023 10:46 ص
بايدن يدعو قادة طوكيو وسول لإجراء محادثات ثلاثية في واشنطن الرئيس الأمريكي جو بايدن
أ ش أ

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ذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى محادثات لفترة وجيزة مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الأحد، ودعاهما إلى عقد اجتماع ثلاثي رسمي في الولايات المتحدة.


وأشارت الوكالة اليابانية إلى أن تلك المحادثات جاءت على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما.. موضحة أن الرئيس الأمريكي أشاد بدور كيشيدا ويون في تحسين العلاقات المشتركة. 


وكان قادة مجموعة السبع قد تعهدوا، خلال اجتماعاتهم التي عقدت في هيروشيما لمدة ثلاثة أيام، بتشديد العقوبات على روسيا.


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كوريا الجنوبية

اليابان

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