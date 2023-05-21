بايدن يدعو قادة طوكيو وسول لإجراء محادثات ثلاثية في واشنطن

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ذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى محادثات لفترة وجيزة مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الأحد، ودعاهما إلى عقد اجتماع ثلاثي رسمي في الولايات المتحدة.



وأشارت الوكالة اليابانية إلى أن تلك المحادثات جاءت على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما.. موضحة أن الرئيس الأمريكي أشاد بدور كيشيدا ويون في تحسين العلاقات المشتركة.



وكان قادة مجموعة السبع قد تعهدوا، خلال اجتماعاتهم التي عقدت في هيروشيما لمدة ثلاثة أيام، بتشديد العقوبات على روسيا.