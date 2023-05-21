بايدن: تلقيت تأكيدا من زيلنسكي بعدم استخدام طائرات "إف-16" للدخول للأراضي الروسية

وأضاف بايدن- في تصريح للصحفيين في ختام أعمال قمة مجموعة السبع في اليابان- أنه يمكن بالطبع استخدام الطائرات في أي موقع توجد به القوات الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية.

ويأتي ذلك بعد أن سمحت الولايات المتحدة الجمعة للحلفاء الغربيين بتقديم طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا، وأيدت تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادتها.

يذكر أن الرئيس زيلنسكي حضر جانب من أعمال قمة مجموعة السبع في مدينة "هيروشيما"، وفق دعوة من الدول المشاركة، وأجرى عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة منهم الرئيس الأمريكي بايدن، ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا.