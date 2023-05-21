اليوم السابع
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الأحد، 21 مايو 2023 01:35 م
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ثانى حادث من نوعه..

انتحار توأم أرجنتينى 12 عاما فى إسبانيا من الطابق السادس بسبب التنمر

الأحد، 21 مايو 2023 12:35 م
انتحار توأم أرجنتينى 12 عاما فى إسبانيا من الطابق السادس بسبب التنمر التوأم الأرجنتيني
فاطمة شوقى

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أعلنت مدينة أوفييدو الإسبانية حدادا رسميا لمدة يومين بعد وفاة توأم أرجنتينى يبلغان من العمر 12 عامًا في إسبانيا بعد سقوطهما من الطابق السادس، وتم وصفها بأنها انتحار، وهى الثانية من نوعها بعد انتحار توأم آخر فى فبراير الماضى بسبب التنمر، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن مدينة أوفييدو تشعر بالفزع من الحقائق والتفاصيل التى يتم الكشف عنها فى التحقيق مع الفتيات اللواتى توفين، وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن كلاهما أخذ حقيبتهما وتظاهرا بالذهاب إلى المدرسة، مثل كل يوم، ومع ذلك، لم يغادروا المبنى أبدًا.
 
وأوضحت الصحيفة أنه تم العثور على جميع الأدوات على السلالم التى استخدموها لتسلق ستة طوابق ثم القفز، وأوضحت الشرطة أنها حالة انتحار، حيث لم يتم على أى أدوات تشير إلى وجود اطراف ثالثة فى الجريمة.
 
وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى الآن الأسباب التى دفعت التوأم لاتخاذ هذا القرار غير معروفة، موضحة أنه تم نقل والديهم إلى مستشفى الجامعة المركزية فى استورياس لتلقى المساعدة النفسية بعد تعرضهما لصدمة .
 
ويعتبر هذا الحدث الثانى من نوعه فى اسبانيا فى عام 2023، حيث فى فبراير الماضى القت الانا وليلى نفسهما من الطابق الثالث فى كتالونيا، حيث بعد الحدث، تم العثور على خطاب مكتوب من قبل كلاهما يشرح أسباب القرار المأساوي.
 
وكتبت الانا التى توفيت بعد القفزة "أريد أن أكون سعيدة، لكن من الواضح أننى سأعانى لبقية حياتى وقد اتخذت قرارا بعدم الاستمرار".

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