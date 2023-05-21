اليوم السابع: "الحوار الوطنى يواصل جلساته المهمة"

ينشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا الإثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، "الحوار الوطنى يواصل جلساته المهمة"، وفيه.. جلسة الأحزاب: فرصة تاريخية لتنمية وتنشيط الحياة السياسية بمصر.. المقرر العام للمحور السياسى: الدستور يؤكد على التعددية الحزبية.. و«الإصلاح والتنمية»: الأحزاب قناة شرعية لتواصل الشعب والحكومة.. مناقشات ساخنة فى جلسة «الإدارة المحلية.. و التيار الإصلاحى: التنمية الحقيقية تحتاج لمجالس محلية منتخبة.. و«الشعب الجمهورى»: القائمة المغلقة مناسبة للجميع، والتفاصيل في الصفحة الرابعة من النسخة الورقية.

وداخل العدد ـ الرئيس السيسى يستقبل سلطان عمان بمطار القاهرة الزعيمان يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

ـ تعديلات حكومية على مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء لتيسير الإجراءات.



ـ استرداد 1.6 مليون متر مربع بعد إزالة 6430 مبنى مخالفا فى حملات إزالة التعديات.

ـ «التعليم» تنتهى من حصر طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات.



ـ السفير عبدالله الرحبى سفير عمان: زيارة السلطان هيثم لمصر بداية فصل جديد فى مسيرة العلاقات المشتركة.